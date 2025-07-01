Судитимуть членів організованої групи, що займалися розбійними нападами на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом розбійних нападів з метою заволодіння чужим майном, поєднаних із застосуванням насильства, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчинених організованою групою, в умовах воєнного стану та придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 187 КК України).

Встановлено, що житель Дніпропетровщини розробив схему проникнення на території домоволодінь жителів Кіровоградщини, з метою подальшого нападу та незаконного заволодіння їх майном, залучивши до своєї протиправної діяльності трьох знайомих, таким чином створив організовану групу.

Її учасники спільно проводили підготовчі та розвідувальні заходи у вигляді візуального спостереження за домоволодіннями потерпілих, в тому числі з використанням тепловізора, для встановлення місцезнаходження мешканців будинків, з метою подальшого нападу на них.

Під час своєї злочинної діяльності учасники групи використовували вогнепальну зброю для здійснення психологічного тиску на потерпілих, завдавали їм тілесних ушкоджень, здійснювали заволодіння грошовими коштами та матеріальними цінностями.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області, оперативний супровід – управління карного розшуку ГУНП в області.

Відповідно до санкцій вищевказаних статей КК України обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Кіровоградська обласна прокуратура