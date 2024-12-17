Судитимуть членів ОЗГ, які незаконно заволоділи ділянкою Нацпарку «Голосіївській» вартістю понад ₴105 мільйонів

Продати незаконно отримане майно зловмисникам завадили поліцейські: в липні поточного року слідчі Нацполіції оголосили фігурантам про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Серед зловмисників — посадовці державного земельного кадастру в Київській області. Оперативники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції встановили, що посадовці підробили державний акт на право власності земельною ділянкою площею 8 гектарів. У подальшому шахраї зареєстрували його у Національній кадастровій системі України та в системі реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Незаконно заволодівши землею, зловмисники почали шукати її потенційних покупців і розмістили оголошення про її продаж у мережі інтернет, однак поліцейські припинили їх протиправні дії. Наразі незаконна реєстрація права власності на земельну ділянку скасована у передбаченому законом порядку, а земельна ділянка повернута до природно-заповідного фонду України.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України