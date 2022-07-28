Судитимуть членів ОЗГ, які шахрайським шляхом заволоділи ₴2,7 млн. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно п’яти членів організованої злочинної групи, які шляхом обману упродовж 2020 року заволоділи 2,7 млн грн Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, видаючи сторонніх осіб у банках-агентах Фонду як дійсних фізичних вкладників неплатоспроможних банківських установ (ч. 4 ст. 190 КК України).

П’ять учасників стійкого злочинного об’єднання, володіючи інформацію з Реєстру відшкодування вкладникам для здійснення виплат, підшукували сторонніх осіб, підробляли документи на ім’я дійсних вкладників, перед якими у банків є фінансові зобов’язання, та за грошову винагороду направляли залучених до вчинення злочину сторонніх осіб до банків – агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, де вони отримували грошові кошти, які призначалися для вкладників.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, членам організованої групи загрожує покарання за ч. 4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури