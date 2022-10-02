Судитимуть членів ОЗГ, які шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян під видом продажу нерухомості

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинної організованої групи, які шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян під видом продажу нерухомості (ч.4 ст.190 КК України).

Слідством встановлено, що 44-річна мешканка Миколаєва організувала шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян під видом продажу нерухомості в обласному центрі. Для реалізації свого злочинного плану залучила ще двох знайомих.

Вказані особи підшуковували одиноких та неблагополучних громадян, входили до них у довіру, переконували у необхідності та вигідності продажу квартири чи будинку, отримували від них генеральні довіреності на об’єкти нерухомості, їх особисті та фінансові документи тощо. Оголошення про продаж об’єктів нерухомості розміщували у мережі Інтернет.

Після укладення фіктивних договорів з потенційними покупцями та перерахування авансу, зловмисники заволодівали їх грошовими коштами та зникали.

У такій спосіб шахраям вдалося незаконно продати 3 об’єкти нерухомості та заволодіти грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 130 тис грн.

У разі доведення їх вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Миколаївська обласна прокуратура