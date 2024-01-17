Судитимуть членів ОЗГ, які видурювали кошти нібито за повернення полонених на Батьківщину

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома громадянами в складі організованої групи шахрайств у великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, двоє засуджених, які відбувають покарання у Маневицькій виправній колонії № 42, разом зі спільником з волі налагодили злочинну схему видурювання коштів у громадян, родичі яких – військовослужбовці ЗСУ – перебувають у ворожому полоні чи зникли безвісти.

Ошуканці, які з соцмереж дізнавалися про безвісно зниклих та полонених, називалися військовослужбовцями збройних сил рф чи пвк «вагнер» і обіцяли за грошову винагороду повернути їх на Батьківщину. Іноді, для правдоподібності, навіть дозволяли родичам хвильку порозмовляти із «сином», який перебуває у полоні.

У ході обшуків, проведених 07 квітня 2023 року, у фігурантів провадження було вилучено 7000 доларів США, боєприпаси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

На усе вилучене накладено арешт.

Викрито громадян за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області, УСР в області ДСР Національної поліції України та працівників ДУ «Маневицька виправна колонія (№42)».

Досудове розслідування: СУ ГУНП в області.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури