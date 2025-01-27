Судитимуть членів злочинного угруповання, які продавали трофейну зброю на Миколаївщині

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох жителів Миколаївського району, які обвинувачуються у зберіганні, придбанні, збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що організував незаконний бізнес 22-річний чоловік, залучивши до своєї злочинної діяльності ще двох своїх 19-річних знайомих. Разом вони налагодили схему збуту бойових припасів.

Зловмисники збирали бойові припаси з колишніх позицій військових армії рф під час тимчасової окупації населених пунктів Миколаївського району. Вивозили та зберігали засоби ураження у спеціально облаштованих схронах у лісосмузі неподалік с. Центральне Миколаївського району. У подальшому підшукували покупців і продавали товар.

Правоохоронці стежили за угрупованням впродовж декількох місяців, а потім задокументували продаж двох реактивних штурмових гранат РШГ-2 і понад 100 одиниць гранатометник пострілів до ВОГ-17М калібром 30 мм та 100 набоїв калібром 12х7 мм.

Під час санкціонованих судом обшуків в оселях та транспортному засобі підозрюваних вилучено 4 сигнальні ракети, понад 300 набоїв різного калібру, 5 капсуль-спалахувачів до артилерійських снарядів, корпус гранати Ф-1 та підривач типу УЗРГМ, 6000 дол США, 8000 грн, маршевий двигун для ПГ-7 та мобільні телефони.

Також у місцях схрону вилучено 22 снаряди різних калібрів, 3 штуки пострілів калібром 100 мм, пороховий заряд до снаряду калібром 120 мм, 12 підривачі типу 3В3 та типу РГМ-2М, 10 одиниць гранатометних пострілів типу ВОГ-25 калібром 40 мм.

На вилучені речі накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – СБУ в області.

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура