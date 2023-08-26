Судитимуть членів злочинного угруповання, які займалися розбоями та вимаганнями

Слідчі поліції Полтавщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконної діяльності організованої злочинної групи, яка «спеціалізувалася» на вимаганні коштів та розбійних нападах, а також «практикувала» незаконне позбавлення волі та привласнення документів. Правоохоронці встановили 8 жертв злочинів, з-поміж яких – двоє неповнолітніх. Про це повідомив начальник обласного управління поліції Євген Рогачов.

Генерал поліції додав, що спільники вдавалися до погроз та насильства, а в окремих випадках викрадали людей та утримували їх в автомобілі або гаражі. Для переконливості «йшли в хід» ножі, пістолети, біти, телескопічні палки та інші знаряддя.

Нагадаємо, членів злочинного угруповання затримали у травні 2023 року слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням силового підрозділу патрульної поліції «ТОР» та батальйону поліції особливого призначення Головуправління поліції Полтавщини.

Слідчі провели понад десяток санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів та в автомобілях, якими вони користувалися. Під час процесуальних дій вилучено предмети, якими спільники погрожували жертвам, майно потерпілих, гроші у національній та іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, автомобілі та інші речові докази.

Євген Рогачов зазначив: «У вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються семеро полтавців, віком від 22 до 39 років. За клопотанням слідчих Слідчого управління обласної поліції, погодженим з Полтавською обласною прокуратурою, суд обрав чотирьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, 2-м – домашній арешт. Ще одна особа, яка підозрюється у причетності до протиправної діяльності злочинної групи, перебуває у розшуку».

Обвинувальний акт відносно фігурантів спрямовано до Октябрського районного суду м. Полтава. Спільникам інкримінують:

вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, поєднане із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, організованою групою, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України);

відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинений повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою (ч. 5 ст. 186);

напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений повторно, організованою групою, поєднаний з проникненням в житло, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187);

незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб, вчинене організованою групою, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 3 ст. 146) та незаконне привласнення паспорта та інших важливих особистих документів, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357).

Санкції статей передбачають покарання – від 5 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління обласної поліції)