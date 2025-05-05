Судитимуть членів злочинного угрупування, які за $3500 оформляли фіктивний статус багатодітного батька

Організатор схеми – 30-річна екссекретар міськрайонного суду Одеської області. Вона залучила до протиправної діяльності двох спільників, у завдання яких входило пошук клієнтів, та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали підтвердити в суді батьківство незнайомих їм чоловіків. Учасникам схеми загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у січні минулого року слідчі Печерського управління поліції, співробітники управління міграційної поліції столичного Главку спільно з оперативниками Департаменту міграційної поліції Нацполу викрили чергову схему ухилення від мобілізації та переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Тоді, в ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організатором схеми була 30-річна екссекретар міськрайонного суду Одеської області, яка, використовуючи зв’язки з минулого місця роботи, домовлялась про розгляд справ за прискореною процедурою. Крім того зловмисниця залучила до протиправної діяльності свого 30-річного співмешканця та 51-річну знайому в обов’язки яких входило пошук «клієнтів», бажаючих уникнути мобілізації, та жінок з неповнолітніми дітьми, які за гроші мали в суді підтвердити батьківство незнайомих їм чоловіків. Вартість на послуги становила 3500 доларів, з яких матері отримували 500 доларів.

Слідчі Печерського управління поліції повідомили усім членам злочинного угрупування та трьом жінкам, які підтвердили в суді батьківство «клієнта», про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду міста Києва.

Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва