Судитимуть членів злочинної групи, які організовували посадовцям виїзд за кордон на відпочинок під приводом відряджень

Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно посадових осіб однієї з селищних рад Запорізького району та керівниці регіональної комунальної установи. Зловмисники під час дії воєнного стану підробляли офіційні документи, які надавали підстави місцевим депутатам законно перетнути державний кордон. Обвинуваченим загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Викрили та задокументували злочинну діяльність трьох членів організованої злочинної групи слідчі обласного главку поліції разом із оперативниками управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 44-річний голова однієї з селищних рад Запорізького району організував схему незаконного переправлення місцевих депутатів через кордон для вирішення особистих питань. До злочинної діяльності він залучив 39-річну секретарку цієї ж ради та 38-річну директорку однієї з комунальних установ регіону. Зловмисники розробляли рішення, протоколи, розпорядження, а також листи-запрошення за кордон. Так, під приводом проведення різних заходів та супроводження гуманітарних вантажів посадовці виїжджали за межі України на відпочинок.

Слідчі зібрали докази причетності трьох фігурантів до скоєння злочинів та повідомили про підозру. Їм інкримінували ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт відносно зловмисників до суду.

Обвинуваченим загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області