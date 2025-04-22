Судитимуть членів злочинної організації, яка завдала державі понад ₴2 млрд. збитків у вугільній галузі

Працівниками ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо фактичного власника ТОВ «Краснолиманське», яке входить до групи компаній «Укрдонінвест». Його обвинувачують у створенні схеми, через яку держава втратила понад 2 мільярди гривень.

Обвинувальний акт передано до суду.

За даними слідства, бізнесмен разом із довіреною особою, керівником підприємства та головним бухгалтером створили злочинну групу. Вони заблокували роботу державного підприємства «ВК «Краснолиманська» і фактично довели його до банкрутства.

Держпідприємство технічно не могло самостійно добувати вугілля, тому залежало від комерційної структури, яку контролював обвинувачений. Скориставшись цією ситуацією, він організував схему із використанням податкових пільг — гроші до бюджету не сплачувались, а державне підприємство накопичувало борги.

Паралельно комерсанти використовували обладнання держпідприємства, але не платили за це. Керівництво шахти не намагалося повернути кошти чи зупинити незаконні дії. Натомість держава отримувала лише штрафи та пеню, а підконтрольні бізнесмену компанії — регулярні виплати.

Отримані кошти надалі виводили через операції з нерухомістю та цінним майном.

Бізнесмену та його спільникам інкримінують:

створення та керівництво злочинною організацією (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України),

ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України),

легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України),

доведення до банкрутства (ст. 219 КК України).

Максимальна санкція за сукупністю цих статей — до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань