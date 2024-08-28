Судитимуть чоловіка та жінку, які займалися незаконним вивезенням ухилянтів з України

За 11 000 доларів зловмисники забезпечували «клієнтів» фіктивними довідками про інвалідність та супроводжували автомобілем до Молдови. Обвинувальні акти відносно ділків вже в суді. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили «схему» незаконного переправлення осіб через державний кордон України слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками Департаменту військової контррозвідки СБУ, співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ та прикордонниками, під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці встановили, що місцеві 48-річний чоловік та на рік старша за нього жінка діяли спільно з наразі невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження. Зловмисники підшукували осіб, охочих покинути країну, надавали їм довідки про інвалідність, на підставі яких вони могли безперешкодно перетнути кордон, та надалі на автомобілі вивозили до Молдови. З усіма особами фігуранти проводили інструктажі, отримували від них необхідні дані для виготовлення «білих квитків» та брали 700 доларів завдатку. Безпосередньо перед перетином кордону отримували ще частину коштів, а решту – після успішної оборудки.

Встановивши дату та час однієї з таких поїздок, поліцейські провели заходи для затримання зловмисників. Обох ділків викрили одночасно в Одесі. Жінку – безпосередньо під час отримання частини від визначеної суми – 5 800 доларів. У якості речових доказів слідчі вилучили гроші, мобільні телефони та фіктивні документи про інвалідність чоловіка, що бажав уникнути мобілізації.

«За результатами слідчих дій ми висунули правопорушникам обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – в керівництві діями, спрямованими на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Жінка скористалася ним, а чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Обвинувальний акт вже в суді. За скоєне зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна», – повідомила начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу територіального підрозділу поліції, полковник поліції Валентина Горошко.

Одеське районне управління поліції № 1