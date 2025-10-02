Судитимуть чоловіка, який кинув бойову гранату у натовп біля магазину в Житомирі

Наприкінці травня 35-річний обвинувачений перебував зі своїми чотирма знайомими біля магазину «АТБ» у Житомирі. Через раптовий конфлікт він вирішив убити двох із них.

Чоловік повернувся додому, взяв бойову гранату, придбану незаконно, і кинув її в натовп. Від вибуху постраждали четверо його знайомих і двоє випадкових перехожих. Також пошкоджено майно двох суб’єктів господарювання на суму понад 172 тис. грн.

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду справу за фактом вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК України – закінчений замах на вбивство двох осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, придбання, носіння, зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу та умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

Санкція найтяжчої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічного позбавленням волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУПН у Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вирком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури