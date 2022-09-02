Судитимуть чоловіка, який під час застілля наніс господарю будинку декілька ударів ножем в шию, внаслідок чого останній помер на місці

За процесуального керівництва Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 43-річного чоловіка, який під час застілля вбив свого товариша.



За даними слідства указана подія трапилася в одному з сіл, що на Чигиринщині. Двоє товаришів влаштували застілля у потерпілого вдома, де під час спільного розпиття алкогольних напоїв, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, зловмисник наніс 53-річному господарю будинку декілька ударів ножем в шию, внаслідок чого останній помер на місці.

У ході досудового розслідування зібрано докази причетності обвинуваченого до вчиненого кримінального правопорушення та його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури