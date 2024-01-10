Судитимуть чоловіка, який побив двох жінок та утримував їх разом з власною дитиною у квартирі

Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо: подія відбулася влітку у місті Чорноморськ. Містянин побив колишню цивільну дружину та її матір і разом зі спільною маленькою донечкою зачинив у квартирі, погрожуючи фізичною розправою. Крики про допомогу почули люди на вулиці і подзвонили у правоохоронні органи. Поліцейські провели спецоперацію по звільненню заручників, а зловмисника затримали.

В ході досудового розслідування, правоохоронці встановили, що чоловік на ґрунті ревнощів до своєї колишньої співмешканки вирішив з’ясувати з нею стосунки. Зловмисник взяв молоток і пішов до квартири її батьків, оскільки знав, що вона з дитиною проживає у них. Дочекався, поки жінка буде виходити на вулицю та відчинить двері, і в слушний момент увійшов в оселю та декілька разів ударив молотком та кулаками її та її матір. Зачинив вхідні двері на ключ, а потерпілих заштовхав на кухню.

Після довгих перемовин з поліцейськими, правопорушник відпустив спочатку літню жінку, а потім вже і колишню співмешканку з дитиною.

Доньку чоловік не чіпав. Її ж матері лікарі діагностували тілесні ушкодження у вигляді забійної рани голови, губи, крововиливів, синців на обличчі, кисті та плечі, а бабусі – відкритий перелом кісток носа, різану рану передпліччя, забої м’яких тканин обличчя та грудної клітки. За висновками судово-медичної експертизи, спричинені жінкам тілесні ушкодження відносяться до категорії легких.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України в умисному легкому тілесному ушкодженні, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, та за ч. 2 ст. 146 того ж кодексу у незаконному позбавленні волі, вчиненому щодо двох чи більше осіб, у тому числі щодо малолітньої. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – позбавлення волі до п’яти років. Наразі чоловік перебуває під вартою. Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду», – повідомив начальник територіального підрозділу поліції Андрій Коротченко.

Одеське районне управління поліції №2