Судитимуть чоловіка, який у Києві скоїв розбійний напад на салон краси

Зловмисник увірвався до приміщення та, погрожуючи ножем, відібрав у адміністратора закладу три тисячі гривень, які витратив на розваги. За розбій, вчинений в умовах воєнного стану, молодику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, подія відбулась в квітні цього року – до поліції Києва надійшло повідомлення від працівниці салону краси в Святошинському районі про те, що невідомий, обличчя якого було сховано бафом, під погрозою ножа заволодів трьома тисячами гривень.

Згодом, працівники управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками територіального підрозділу розшукали та затримали 25 – річного нападника. Ним виявився уродженець Херсону, який проживає у Київській області. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до скоєння правопорушення.

Гроші, якими зловмисник заволодів, він витратив на розваги.

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій вчинений в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду.

Обвинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва