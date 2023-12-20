Судитимуть чоловіка, який закликав завдати удару по державних установах м. Суми

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка, який публічно закликав до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами (ч. 1 ст. 258-2 КК України).

За даними слідства, після атаки дронами на центральну частини м. Суми 3 липня 2023 року, обвинувачений у соціальній мережі закликав скоригувати наступний удар російських військових, щоб засоби ураження ворога поцілили безпосередньо в державні установи обласного центру.

Відповідно до висновку експерта, розміщений на власній персональній сторінці публічний текст є прямим закликом-зверненням завдати удару по державним установам.

Досудове розслідування завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура