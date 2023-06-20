Судитимуть чоловіка, який закликав жителів Козачої Лопані вступати до окупаційної «Народної дружини»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 32-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору та за фактом придбання, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що під час окупації смт Козача Лопань Харківського району місцевий мешканець активно допомогав російським загарбникам.

Також чоловік активно закликав місцевих мешканців вступати до «Народной дружины», маніпулюючи лояльним ставленням з боку російських військових та високою заробітною платою.

Наприкінці серпня минулого року обвинувачений добровільно передав власний позашляховик представниками «отдела полиции пгт Козача Лопань».

Крім того, чоловік придбав сигнальний самозарядний пістолет, що перероблений саморобним способом із зміною його початкового призначення та придатний до проведення пострілів металевими метальними снарядами. Під час обшуку зброю було вилучено. Також у чоловіка було виявлено близько 22 тисяч доларів США та російські рублі.

На початку лютого цього року правоохоронці затримали пособника окупантів в порядку ст. 208 КПК України.

Обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура