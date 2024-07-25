Судитимуть чоловіка, який «зливав» спецслужбам РФ інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру

Прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що завербований російськими спецслужбами чоловік надавав іноземній державі допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Він збирав розвіддані про базування та переміщення підрозділів Збройних Сил України, локації критичної інфраструктури на території Черкаської й Київської областей. Інформацію у месенджері передавав куратору з фсб, за що отримував від нього гроші.

В травні поточного року його затримали під час виконання чергового завдання куратора. Нині обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура