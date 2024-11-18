Судитимуть чоловіка, який «зливав» у проросійські Telegram-канали інформацію про місця дислокації ЗСУ та заперечував російську збройну агресію

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактами поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Обвинувачений — мешканець селища Пісочин і активний учасник проросійських спільнот у месенджері «Telegram». У серпні 2024 року чоловік з власної ініціативи став передавати адміністратору однієї з них інформацію про місця дислокації українських захисників на території Харківської області. Текстові повідомлення він підкріплював візуальними матеріалами, додаючи скріншоти мап з відповідними позначками.

Крім того, обвинувачений долучався до обговорень дописів антиукраїнських Telegram-каналів. У коментарях чоловік прославляв військових держави-агресорки, вихваляючи «русский характер», а також позитивно оцінював рішення російського президента розпочати так звану «СВО».

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили чоловіка. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура