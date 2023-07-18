Судитимуть чоловіків, які з погрозами вимагали у підприємця майже 106 тис. грн

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох осіб, один з яких є громадянином російської федерації, за обвинуваченням у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Розслідуванням встановлено, що навесні цього року двоє чоловіків, переслідуючи мету незаконного збагачення вимагали у місцевого підприємця 105 825 гривень.

Обвинувачені у центрі м. Вінниці зупинили машину підприємця, під приводом ремонту телевізора, сіли до салону його автомобіля та виїхали до річки Південний Буг.

Далі зловмисники діючи умисно, створивши вигадану ситуацію щодо вчинення потерпілим шахрайських дій, висловлювали йому погрози фізичного насильства та нанесли декілька ударів, примусивши підприємця перерахувати на банківську карту одного із обвинувачених грошові кошти загальною сумою 105 825 гривень.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури