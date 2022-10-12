Судитимуть депутата Марківської селищної ради, яка обійняла «керівну посаду» в незаконно створеній адміністрації так званої «лнр»

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Марківської селищної ради 8 скликання за фактом колабораційної діяльності (ч.5 ст.111-1 КК України).

За даними слідства, у період воєнного стану підозрювана добровільно погодилася на пропозицію окупаційної влади рф обійняти псевдопосаду «начальника Марківського районного управління юстиції міністерства юстиції лнр», на якій працювала упродовж березня-травня 2022 року.

Пізніше колаборантка зайняла «керівну посаду» у незаконно створеному органі влади – так званій «адміністрації Марківського району лнр».

Будучи «заступником голови адміністрації», вона сприяє у легалізації окупаційної влади на захопленій збройними формуваннями держави-агресора території Луганщини.

Наразі матеріали обвинувачення передано до Покровського районного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Жінка перебуватиме у розшуку до моменту затримання. Стосовно неї заочно обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За протиправні дії обвинуваченій загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна або без такої.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)