Судитимуть депутатку-колаборантку, яка очолила «відділ освіти» у захопленій окупантами Марківці

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно депутатки Марківської селищної ради за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після захоплення населеного пункту військами рф місцева домогосподарка, яка була діючим депутатом 8-го скликання, почала співпрацювати з окупантами.

Наприкінці серпня 2022 року вона добровільно обійняла посаду «начальника відділу освіти адміністрації Марківського району лнр».

Жінка погодилася впроваджувати російську систему освіти. Взяла на себе повноваження з організації, здійснення управління та забезпечення роботи підконтрольних окупаційній владі рф шкіл та дитячих садочків.

Особа перебуватиме у розшуку до моменту затримання. За клопотанням прокурорів до неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на належне їй майно накладено арешт.

Наразі матеріали обвинувачення передано до Покровського районного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Обвинуваченій загрожує тюремний строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна та без такої.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)