Судитимуть депутатку селищної ради з Одещини, яка інформаційно сприяла агресору

Одеська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно депутатки Таїровської селищної ради.

У липні цього року вказаній особі за дорученням керівника Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Представниці органу місцевого самоврядування інкримінують поширення матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії російської федерації проти України, глорифікацією її учасників, вчинених службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

З 24 лютого 2022 року, після початку широкомасштабної збройної агресії росії проти України депутатка сповідувала антиукраїнську ідеологію та постійно підшукувала способи сприяти ворогу.

Для цього представниця селищної ради у 2022-2023 роках неодноразово розміщувала в різних ворожих Telegram-каналах повідомлення, що містять ознаки злочину, а також переписувалася про це зі своїми знайомими.

В рамках кримінального провадження проведена судова лінгвістична експертиза, що підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Одеській області.

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури