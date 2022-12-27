Судитимуть держреєстратора, який безпідставно зареєстрував нерухомість вартістю понад ₴500 тис.

За процесуального керівництва Запорізької окружної прокуратури повідомлено про підозру державному реєстратору місцевого органу самоврядування за фактом зловживання своїми повноваженнями та несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, державний реєстратор органу місцевого самоврядування, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, здійснив реєстрацію права власності на двокімнатну квартиру на підставі договору купівлі-продажу. Поза увагою підозрюваного залишився той факт, що цей документ за рішенням суду визнаний недійсним через відсутність нотаріального посвідчення. За вказаних обставин власникам нерухомості спричинено матеріальну шкоду понад 500 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу співробітників відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура