Судитимуть дев’ятьох учасників злочинної організації, які підробили сотні документів з голограмами

Зловмисники випускали підроблені документи як українського, так і іноземного зразка — паспорти, водійські посвідчення та посвідки на проживання країн ЄС (Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина, Латвія, Молдова). Виготовлені документи збували через телеграм-канали й доставляли поштою, у тому числі за кордон. У ході розслідування слідчі поліції задокументували 255 фактів підроблення та збуту таких документів.

Оперативники Департаменту карного розшуку встановили всіх членів злочинної організації на чолі з 33-річним організатором з Дніпропетровщини, який чітко розподілив ролі в ієрархічній структурі своїх «підлеглих». Поліцейські провели понад 50 одночасних обшуків, у тому числі за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та у приміщеннях, де виготовлялися підробки. За результатами слідчих дій вилучено:

* понад 60 тисяч доларів США у різній валюті;

* комп’ютерну техніку, принтери, кліше, бланки документів з голограмами;

* засоби зв’язку та електронні носії інформації;

* печатки, голографічну плівку, пристрої для персоналізації документів.

Слідчі поліції оголосили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України), виготовлення та збут підроблених голографічних елементів (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 Кримінального Кодексу України), підроблення та збут офіційних документів (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України).

Лідера злочинної організації було оголошено в міжнародний розшук, його вже затримали компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина. Наразі вирішується питання про його екстрадицію в Україну. Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво в провадженні здійснював Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України