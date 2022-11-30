Судитимуть дезертира, який хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону

Державне бюро розслідувань проводить системну і кропітку роботу з фіксації військових злочинів. Ця робота є фундаментом судових обвинувачень стосовно зрадників та колаборантів, адже на кожного з них чекає невідворотне покарання.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього військового, який після повномасштабного вторгнення в Україну хотів заманити українських військових до тимчасово окупованого Херсону.

Після початку бойових дій військовий отримав зброю, боєприпаси та амуніцію, проте замість виконання своїх службових обов’язків втік з Миколаєва до захопленого росіянами Херсону. Він також хотів обдурити інших військовослужбовців і заманити їх до Херсона під виглядом того, що це наказ командування.

Переховуючись на тимчасово окупованій території чоловік активно пропагував проросійські погляди, підтримував війну проти України та виправдовував злочини рф проти мирних українців.

Наразі він перебуває у розшуку.

Колишній український військовослужбовець обвинувачується у виправдуванні збройної агресії рф проти України, дезертирстві зі зброєю, привласненні бойових припасів (ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

ДБР