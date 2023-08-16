Судитимуть «діамантового прокурора», який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями гроші

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього першого заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів США.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У 2015 році він був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах. Проти нього та ще одного спільника було порушено кримінальне провадження та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Під час обшуків у прокурора було вилучено великі суми грошей у різних валютах, а у його «колеги» знайшли навіть 102 діаманти.

Наразі ця справа перебуває на розгляді суду.

Водночас колишній прокурор вирішив протиправно повернути собі гроші та для цього розробив цілу злочинну схему.

На той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що начебто він позичив у підприємця 350 тисяч доларів.

Причому цей договір позики був оформлений заднім числом.

На підставі підробленого документа правоохоронець подав до Генеральної прокуратури України заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених у ході проведення обшуків.

Після відмови прокуратури у 2015 році він призупинив свої спроби повернути гроші, але після початку повномасштабної агресії колишній прокурор вирішив спробувати повернути їх ще раз.

Він намагався скористатись складною суспільно-політичною ситуацією в Україні у своїх корисливих цілях. Цього разу, у липні 2022 року, зловмисник звернувся вже до суду із тими самим підробленими документами. Суд залишив цю заяву без розгляду.

Разом з тим, ДБР отримавши повідомлення суду про таке звернення провело експертизу документів та дійшло висновку, що на час створення Договору позики, датованого 15 травня 2015 року та Розписки (додатку до Договору позики) не відповідає датам, вказаним у цих документах. Рукописний текст від імені експрокурора у Договорі позики, датованому 15 травня 2015 року, був виконаний у період 13-20 липня 2015 року (вже після обшуків).

Таким чином, колишній перший заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури обвинувачується у використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції станом на 22.07.2015), а також у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 384 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР