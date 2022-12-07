Судитимуть дубенчанина, який вчинив грабіж, а згодом викрав та продав авто на запчастини

Слідчі Дубенського районного відділу поліції закінчили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом за фактом вчинених тяжких злочинів 33-річним місцевим жителем на розгляд суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 21 години 31 серпня цьогоріч дубенчанин проник у будинок місцевої жительки, звідки, скориставшись відсутністю господині, поцупив фен для волосся, хлібопічку та дві пачки кави. Проте, коли він уже збирався покинути територію господарства, у дворі з’явилась власниця та почала його наздоганяти. Ігноруючи переслідування та заклики жінки зупинитися, чоловік продовжував утікати. Коли ж бігти із краденими речами стало важкувато — повикидав їх.

Крім того, поліцейські встановили його причетність до іще одного злочину. У вересні в денну пору доби він, пошкодивши навісний замок, проник до гаражного приміщення, де незаконно заволодів автомобілем марки «Opel Kadett», що належить 65-річній жительці Дубно. Зловмисник завантажив його на інший транспортний засіб, розібрав на частини та в подальшому продав.

Поліцейські зібрали достатньо доказів та повідомили дубенчанину про підозру за фактом закінченого замаху на грабіж та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинених повторно, поєднаних із проникненням у приміщення за частиною 2 статті 15, частини 4 статті 186 КК України, частиною 2 статті 289 КК України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

У лютому цьогоріч чоловік уже був засуджений за грабіж, втім, суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком терміном в один рік. Утім, зловмисник свій стиль життя не змінив та продовжив свою злочинну діяльність.

У скоєному він не зізнається. Подальшу його долю тепер вирішуватиме суд.

Відділ комунікації поліції Рівненської області