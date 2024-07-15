Судитимуть  дует сутенерів, які катували свою знайому та примушували надавати сексуальні послуги

Під приводом влаштування на роботу у Києві чоловік та жінка запросили у гості 20-річну знайому з Полтавщини, однак по приїзду, примусили її надавати сексуальні послуги за гроші. Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. За скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років в’язниці із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у березні поточного року оперативники управління міграційної поліції столичного главку поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури задокументували злочинну діяльність 20-річних співмешканців, які примушували знайому надавати сексуальні послуги.

Досудовим слідством встановлено,що фігуранти близько двох років тому запросили у гості свою 20-річну знайому з Полтавської області. Коли вона приїхала – відібрали у дівчини документи та із застосуванням фізичного насильства змусили надавати сексуальні послуги за гроші. Для пошуку «клієнтів» фігурантка створювала оголошення в Інтернеті, а чоловік винаймав квартири, у яких створювалися місця розпусти та керував фінансами. Крім того, спільники вимагали у потерпілої неіснуючий борг, тож, забирали всі гроші, систематично принижували, катували та усіляко контролювали її. Самі ж з отриманих коштів придбали різне майно.

Під час обшуків за місцем мешкання зловмисників правоохоронці знайшли документи та банківські картки потерпілої. Крім того, вилучено «чорнові» записи із номерами клієнтів та «розцінками», ґаджети з листуванням із «клієнтами», гроші у різній валюті та два автомобілі. У ході слідства отримано записи телефонних розмов зловмисників із потерпілою, у яких вони її залякують, принижують та погрожують розправою.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 303 – дії по забезпеченню заняттям проституцією іншими особами, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

– ч. 2 ст. 149 – переміщення, переховування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, матеріальної залежності потерпілого, його уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб, поєднані з погрозою застосування насильства;

– ч. 2 ст. 127 – умисні діяння, спрямовані на заподіяння особі сильного морального страждання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з метою примусити потерпілу вчинити дії, що суперечать її волі, з метою її залякування та покарання, за дії, вчинені нею.

Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти за фактами сутенерства, торгівлі людьми та катування скеровано суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва