Судитимуть двох адвокатів та приватного виконавця, які намагались заволодіти арештованими активами держави-агресора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох адвокатів та приватного виконавця за фактами підроблення і використання завідомо підробленого документа, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, а також крадіжки в особливо великих розмірах (ч. 1-4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ⁠ч. 5 ст. 185 КК України).

Розслідуванням встановлено, що столичний адвокат організував оборудку заволодіння 8,5 млн грн, які були арештовані в рамках розслідування кримінального провадження, націоналізовані та спрямовані на обороноздатність України.

Для цього він залучив свого колегу та приватного виконавця. З метою заволодіння коштами спільники підробили рішення Київського апеляційного суду про їх стягнення з рахунків компанії, бенефіціанарним власником якої є громадянин рф.

У подальшому адвокати запропонували приватній виконавиці відкрити виконавче провадження на підставі згаданого підробленого рішення суду.

Аби жінка погодилась на таку оборудку адвокати запропонували та надали їй 45 тис доларів США.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи обвинувачених, вилучили значні суми коштів.

За клопотанням прокурорів накладено арешт на елітні автомобілі, паркомісця у центрі столиці та земельні ділянки на території Київської області.

Досудове розслідування здійснювалося ГСУ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора