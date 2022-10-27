Судитимуть двох чоловіків, які обіцяли за 12 тисяч доларів вплинути на суддю для уникненні покарання

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом прийняття обіцянки та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України), а стосовно одного з них – ще і за фактом самовільного присвоєння владних повноважень (ч. 1 ст. 353 КК України).

За даними слідства, двоє ділків, один з яких видавав себе за співробітника СБУ, здійснювали психологічний вплив на чоловіка, який обвинувачується у вчиненні злочину у сфері господарської діяльності. Вони запевнили обвинуваченого, що можуть домовитись із суддею Київського районного суду м. Харкова про призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Вартість такої «послуги» спочатку складала 10 тисяч доларів США – цю суму обвинувачений передав ділкам. Але в подальшому апетити зловмисників зросли, і вони стали вимагати ще 2 тисячі доларів США від обвинуваченого, на передачу яких він погодився.

15 серпня 2022 року при отриманні частини суми в розмірі 1 тисячі доларів США двох вказаних осіб затримано. Тепер вони самі стали обвинуваченими – справу стосовно них розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Харківська обласна прокуратура