Судитимуть двох ексчиновниць, які під час окупації Херсона незаконно нарахували собі ₴1,4 млн. зарплати

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох колишніх чиновниць Херсонської міської ради, які під час окупації міста безпідставно нараховували собі підвищені зарплати. Своїми діями вони завдали бюджету міста збитків на 1,4 млн грн.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Колишня керівниця Департаменту розвитку об’єктів комунальної власності та її підлегла — начальниця відділу обліку — перебуваючи в окупованому Херсоні самі нараховували собі заробітні плати, які іноді перевищували встановлені більше, ніж в 10 разів.

Загалом з січня по серпень 2022 року колишня посадовиця незаконно отримала понад 616 тис. гривень зарплатні, її спільниця – понад 565 тис. гривень.

З врахуванням зайвого нарахування та сплати ЄСВ місцевому бюджету Херсонської міської територіальної громади завдано матеріальних збитків на загальну суму 1,4 млн гривень.

У серпні-вересні 2022 року фігурантки втекли на непідконтрольні Україні території. Одна з них будує кар’єру в органах влади окупантів на посаді так званої служби зайнятості.

Наразі суд арештував майно обох фігуранток з метою подальшої компенсації завданих збитків.

Ексчиновниці обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та у легалізації майна (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Офіс Генпрокурора