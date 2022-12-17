Судитимуть двох експравоохоронців, які допомагають ворогу проводити фільтраційні заходи у Бердянському районі

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно двох колишніх правоохоронців з Бердянську, які з перших днів тимчасової окупації добровільно перейшли на бік ворога.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Старші сержанти вступили до лав фейкового правоохоронного органу рф у Приморську Бердянського району Запорізької області. Вони «зливали» ворогу дані про українських правоохоронців та вилучали в них службові автомобілі та табельну зброю.

Також відомо, що колаборанти вишукували учасників АТО серед жителів Бердянського району та брали участь у так званих «фильтрационных мероприятиях рф».

Колишні правоохоронці обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

ДБР попереджає, що кожного зрадника та колаборанта чекає покарання згідно із Законом. Менше зрадників – ближче Перемога.

Нагадаємо, що за матеріалами ДБР судитимуть трьох експравоохоронців, які влаштовували облави та обшуки в окупованому Бердянську.

ДБР