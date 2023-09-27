Судитимуть двох ізюмчан, які допомогали ворогу будувати «российскую пенсионную систему»

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, яким інкримінують колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

У м. Ізюм правоохоронці викрили ще двох колаборантів, які допомогали ворогу «закріпитись» на українській землі. Ними виявились двоє місцевих мешканців: 42-річний чоловік та 60-річна жінка.

За даними дізнання, чоловік обійняв посаду «главного специалиста отдела выплаты и перерасчета пенсий» в «Отделении Пенсионного фонда Изюмского района Харьковской области». У свою чергу, жінка стала «главным специалистом отдела выплаты пенсий».

Посадові обов’язкі у обох колаборантів майже не відрізнялись. Вони здійснювали прийом, обробку та перевірку заяв місцевих жителів щодо виплати матеріальної грошової допомоги у вигляді 10 тис. російських рублів.

Також підозрювані здійснювали перевірку та прийом документів, необхідних для призначення російських пенсій під час окупації.

Дізнання — Управління СБУ в Харківській області.

Обвинувачених судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура