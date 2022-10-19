Судитимуть двох мешканців Луганщини, які «служать» російській окупаційній владі в фейкових структурах т.зв. «лнр»

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців Марківської громади Старобільського району за фактом колабораційної діяльності (ч.5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після захоплення населених пунктів окупаційними військами держави-агресора на бік ворога перейшов депутат Марківської селищної ради 8 скликання. У березні 2022 року 61-річний чоловік добровільно очолив «управління житлово-комунального господарства адміністрації Марківського району лнр».

Ще одна обвинувачена – 52-річна місцева мешканка, яка раніше працювала на керівній посаді Марківського управління ветеринарної медицини та пішла «служити» окупаційній владі держави-агресора. На початку квітня 2022 року її призначено «заступником начальника – лікарем ветеринарної медицини» так званого державного закладу «лнр» – «Станції по боротьбі з хворобами тварин Марківського району державної служби ветеринарної медицини лнр».

На псевдопосадах у незаконно створених органах так званої «лнр» обвинувачені сприяють у легалізації окупаційного режиму.

Вказані особи перебуватимуть у розшуку до моменту затримання. Стосовно них судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на їх майно накладено арешт.

Наразі матеріали обвинувачення передано до Покровського районного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

За добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, закон передбачає покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Марківського відділу

Старобільської окружної прокуратури)