Судитимуть двох освітянок, які взялися впроваджувати російські стандарти навчання у захоплених закладах освіти на Запоріжжі

Ювенальні прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно ще двох освітянок за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що під час тимчасової окупації Запорізької області мешканки міста Дніпрорудного та селища Веселе пішли на співпрацю з представниками держави-агресора.

Одна із них погодилася зайняти посаду «в.о. директора ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей». Надалі за наказом псевдоміністра освіти отримала підвищення до так званого директора «Государственного казенного учреждения «Профессиональная образовательная организация Запорожской области «Днепрорудненский профессиональный лицей».

Інша освітянка в середині травня того ж року прийняла пропозицію окупантів та очолила «Муниципальное образовательное учреждение «Весёловская общеобразовательная школа № 43 Мелитопольского района Запорожской области».

Працюючи на ворога, підозрювані впроваджували в навчальний процес підконтрольних їм закладів критерії та стандарти освіти, регламентовані нормами та вимогами законодавства держави-агресора. Оновили програму викладання із використанням російських підручників та змінили форму оцінювання школярів на 5-ти бальну.

Організовували відрядження підлеглих їм учителів до Євпаторії, що в окупованому Криму, для проходження спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації згідно з вимогами федерального законодавства рф у сфері освіти.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура