Судитимуть двох службовців КП, які втратили товарно-матеріальні цінності на суму понад мільйон гривень

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури скеровані до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх службових осіб комунального підприємства Васильківської територіальної громади.

Їм інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що неналежно виконуючи свої службові обов’язки, обвинувачені не забезпечили облік і контроль за зберіганням та рухом ввірених їм товарно-матеріальних цінностей.

Внаслідок цього втрачено інструменти, запчастини та інше майно комунального підприємства, чим спричинено збитки на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Обухівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура