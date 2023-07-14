Судитимуть двох так званих «заступників голів» окупаційних адміністрацій на Луганщині

Прокурори Старобільської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох осіб за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного російського вторгнення мешканець смт Марківка Старобільського району, колишній головний спеціаліст відділу ЖКГ селищної ради, почав співпрацювати з представниками псевдореспубліки.

Спочатку окупанти призначили його очільником «відділу житлово-комунального господарства адміністрації Марківського району лнр» та вже на початку грудня 2022 року ‒ «заступником голови» вказаної адміністрації.

Інший обвинувачений, мешканець Луганська, колишній правоохоронець України.

Після 2014 року почав «служити» в так званій «генеральній прокуратурі лнр» на посаді «старшого слідчого».

У січні 2023 року фігурант добровільно обійняв посаду «заступника голови адміністрації Новоайдарського району лнр».

Псевдокерівники відповідають за соціальну політику та за організацію роботи навчальних закладів на території районів.

Наразі обвинувачені переховуються на території так званої «лнр».

За протиправні дії їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права до 15 років обіймати посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна або без такої.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської та Щастинської

окружних прокуратур)