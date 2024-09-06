Судитимуть двох топпосадовців т. зв. «лнр», які ведуть діяльність від імені пропутінської партії «єдина росія»

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно «голови комітету народної ради лнр з аграрної політики, природокористування та земельних відносин» та керівниці луганського регіонального осередку «єдиної росії» за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені ‒ луганчани, які після 2014 року почали співпрацювати з ворогом.

Перший ‒ колишній менеджер та учасник проросійського громадського руху «Український вибір». Після захоплення окремих територій регіону залишався в Луганську.

До повномасштабного російського вторгнення займався «патріотичними» проєктами.

З травня 2022 року по сьогоднішній день ‒ голова громадської організації «луганський республіканський гуманітарний центр «єдиної росії», метою якої є економічна, гуманітарна та соціокультурна інтеграція з рф.

За результатами минулорічних «виборів представницьких органів муніципальних утворень лнр» чоловіка також обрано «депутатом народної ради лнр першого скликання» від вищевказаної ворожої політичної партії.

Крім того, народний обранець став «головою комітету народної ради лнр з аграрної політики, природокористування та земельних відносин».

Фігуранта було нагороджено почесними грамотами та пам’ятними нагородами, зокрема «голови лнр», міністерств та відомств псевдореспубліки, генеральної прокуратури рф, слідчого комітету росії.

Дотепер він бере участь у засіданнях «народної ради лнр», підписує юридично нікчемні документи, постійно дає інтерв’ю пропагандистським медіа, в яких підтримує дії країни-агресора, висловлює подяку високопосадовцям росії за допомогу в «розвитку молодої республіки».

Також мандат «депутата» отримала одна з керівниць луганського регіонального осередку «єдиної росії», яка займається питаннями співробітництва з різними «органами влади» в псевдореспубліці.

Наразі осіб оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури