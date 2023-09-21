Судитимуть двох волинян, які незаконно вполювали лося на території Національного природного парку

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене двома волинянами за попередньою змовою групою осіб незаконне полювання на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, на звіра, що занесений до Червоної книги України (ч. 2 ст. 248 КК України).

За даними слідства, 50-річний житель села Зарудче та 62-річний житель села Селісок Камінь-Каширського району незаконно застрелили лося на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід».

Після цього їх, з рюкзаками, повними м’яса вбитої тварини, зупинили працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» та Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Унаслідок незаконного полювання заподіяно шкоду на суму 130 000 гривень.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський ВП ГУНП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури