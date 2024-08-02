Судитимуть двох жителів Білгорода-Дністровського, які ошукали онлайн-продавців більш ніж на ₴100 тис.

Зловмисники замовляли в мережі товар і надсилали фіктивні квитанції про оплату, а в подальшому безкоштовно отримували на пошті замовлення. За скоєне правопорушникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Викрили та припинили протиправну діяльність двох містян віком 27 і 29 років оперативники та слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що першим налагодив шахрайську схему старший з чоловіків, а згодом вже поділився нею зі знайомим. Він один раз створив для нього фіктивну квитанцію, після чого той вже долучився до протиправних дій самостійно.

Схема полягала у тому, що зловмисники під вигаданими іменами замовляли в інтернет-крамницях товари за повною передоплатою, скидали продавцям фото підроблених квитанцій про розрахунок, після чого останні надсилали замовлення «клієнтам», які вже безкоштовно отримували посилки у поштових відділеннях.

Так, протягом п’яти місяців зловмисники 24 рази купували товар у восьми продавців з Одещини, Київщини, Чернігівщини, Харківщини та Рівненщини. «Придбали» продукти, одяг, постільну білизну, косметику, дитячі іграшки тощо на загальну суму 104 484 гривні. В одного з правопорушників поліцейські вилучили частину придбаної продукції. Крім того, у фігурантів вилучили в якості речових доказів платіжні картки й мобільні телефони з інформацією, що підтверджує протиправність їхніх дій.

А до того, коли тільки було розпочато досудове розслідування, старший чоловік, аби уникнути відповідальності, запропонував заступнику начальника слідчого відділу 1000 доларів неправомірної вигоди. Про пропозицію поліцейський повідомив своєму керівництву, і були вжиті заходи щодо документування протиправних дій фігуранта. Обвинувальний акт відносно нього за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України щодо пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, слідчі скерували до суду. За цей злочин чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Справа наразі знаходиться на розгляді.

«Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули фігурантам обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України та карається штрафом від 51 тис. до 68 тис. гривень або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Досудове розслідування ми завершили і обвинувальний акт скерували до суду», – повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Правоохоронці закликають громадян бути обачнішими при продажі товарів у безготівковий спосіб та перевіряти надходження коштів на банківський рахунок, перш ніж відправляти покупцям товар.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини