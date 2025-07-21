Судитимуть двох жителів Сумщини, які виманили в дружини загиблого військового ₴592 тис.

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів міста Охтирка Сумської області, які виманювали в дружини загиблого військового кошти та відібрали в односельця автівку.

За даними слідства, обвинувачені, достовірно знаючи, що їх знайома після загибелі чоловіка-військовослужбовця отримує щомісячну грошову компенсацію, вирішили збагатитись за її рахунок. Скориставшись вразливим станом жінки та довірливими стосунками, які були між ними, чоловіки періодично звертались до неї з проханням позичити кошти, при цьому вигадували складні життєві обставини.

Спочатку нібито потрібно було заплатити за одного з них заставу, оскільки він потрапив у СІЗО. Далі кошти потрібні були на лікування, на переоформлення авто, на розблокування рахунків і так далі. Довірлива жінка за 5 місяців встигла «позичити» чоловікам 592 тис. грн. Лише згодом усвідомила, що вони не збираються повертати борг, відтак звернулась до правоохоронців.

Більш того, обвинувачені відповідатимуть також за незаконне заволодіння транспортним засобом, який вони відібрали в односельця. Зокрема, обвинувачені використали конфліктну ситуацію, яка була в потерпілого з іншим чоловіком, та погрожуючи фізичною розправою, змусили віддати їм ключі та документи від належного йому автомобіля.

Дії обвинувачених кваліфіковано як шахрайство та незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 289 КК України).

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками УСР в Сумській області та УСБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура