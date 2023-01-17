Судитимуть двох жителів Тячівщини, які намагалися за гроші переправити військовозобов’язаного до Румунії

Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців району за фактом організації незаконного переміщення військовозобов’язаного через державний кордон, що вчинено з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

У ході досудового розслідування з’ясовано, що двоє чоловіків, постійно проживаючи на території Тячівського району та знаючи територію населених пунктів поблизу кордону, намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного до Румунії. У смт. Солотвино останнього зустрів один із обвинувачених і відвіз до місця зустрічі з іншим обвинуваченим – «провідником». Той мав супроводжувати громадянина лісистою територією безпосередньо до лінії кордону. За такі послуги «ухилянт» встиг сплатити 1300 доларів США.

Спроба переправлення виявилася невдалою – правоохоронці викрили осіб «на гарячому». Двох організаторів затримали 8 жовтня 2022 року. Опісля слідчим суддею їм було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Наразі досудове розслідування щодо двох закарпатців завершено, його здійснювали слідчі Тячівського райвідділу поліції із залученням Закарпатського управління ДВБ НПУ. Далі провадження розглядатиме Тячівський районний суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури