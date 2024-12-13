Судитимуть двох зловмисників, які спалили авто підприємця та двері квартири військового

Обоє розкаюються у скоєному. Крім того, відшкодували завдані збитки потерпілим. Саме ці обставини під час досудового розслідування визначили пом’якшуючими. Однак, обом загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, 16 жовтня під час комендантської години на вулиці Карнаухова двоє чоловіків підпалили автомобіль «Toyota Yaris», що належить приватному підприємцю.

Крім того, підпалили двері квартири, де мешкає військовослужбовець. Однак, полум’я не поширилось, а майно не згоріло.

Вже за кілька годин правоохоронці затримали зловмисників на вулиці Відінській.

Ними виявились 30-ти та 33-річний рівняни, які і раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Встановлено, що у телеграм-каналі вони знайшли повідомлення із пропозицією підзаробити: за грошову винагороду треба було спалити будь-яке авто й двері за вказаною адресою та прозвітувати. За «роботу» обіцяли щедро заплатити, однак коштів ніхто так і не отримав.

Обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру.

Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, де вони перебувають і досі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області