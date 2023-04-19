Судитимуть двох зрадників, які допомагали ФСБ здійснювати хакерські атаки на уряд України

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з ДБР та ОГП зібрали доказову базу на ще двох військових-зрадників, які допомагали рф у війні проти України.

Фігурантами є двоє колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога і вступили до лав фсб. Там вони увійшли до складу підконтрольного російській спецслужбі хакерського угруповання «Armageddon».

Встановлено, що з 1 січня 2020 до 10 березня 2021 років зловмисники здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України. Під час одного з кіберінцидентів фсб намагалась отримати доступ до секретних даних вищих органів влади нашої держави.

Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для проникнення російської спецслужби до урядових інформаційних ресурсів України.

За результатами комплексних заходів правоохоронці встановили причетність обох зрадників до підривної діяльності агресора.

Зокрема, у 2021 році кіберфахівці СБУ здійснили безпрецедентну операцію і поіменно встановили зловмисників, перехопили їхні розмови, а також отримали беззаперечні докази їх причетності до кібератак на Україну. І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми фсб, а також засоби анонімізації та «прикриття» у мережі «Інтернет».

Тоді було встановлено одразу 8 ворожих хакерів, 5 із яких відразу отримали підозру.

Наразі правоохоронці закінчили розслідування щодо двох із них.

Вони звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Стосовно інших фігурантів провадження триває розслідування. Вживаються комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Спеціальне досудове розслідування проводили спільно з Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України