Судитимуть двох зрадників з Луганщини, які розповсюджували фейки та переслідували полонених

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох експравоохоронців з Луганської області, які перейшли на бік ворога.

Обвинувальні акти направлені до суду.

Колишній заступник керівника Старобільської прокуратури Луганської області проводив підривну діяльність проти України. Разом із представниками окупаційної влади він поширював неправдиву інформацію пропагандистськими каналами ворога.

Інший колишній правоохоронець зайняв посаду у так званій «прокуратурі Кремінського району», яку незаконно створили росіяни. Він співпрацює із окупантами, переслідує військовополонених та місцевих жителів, які надають допомогу Збройним Силам України.

Колишні правоохоронці обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, включаючи довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора України.

ДБР