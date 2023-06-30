Судитимуть директора підприємства, яке «відремонтувало» будинок зі шкодою майже ₴950 тис.

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства за фактами внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у квітні 2019 року між комунальним підприємством та приватним підприємством було укладено договір підряду щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку, розташованого в Салтівському районі Харкова.

Директор підприємства-підрядника, достовірно знаючи, що виконані роботи не відповідають проектно-кошторисній документації, вніс неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяг і вартість робіт. У подальшому на підставі поданих обвинуваченим актів виконаних робіт на рахунок підприємства-підрядника було надлишково перераховано майже 950 тис. грн, чим завдано шкоду державі в особі комунального підприємства.

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура