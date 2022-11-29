Судитимуть директора підприємства, який заволодів бюджетними коштами при будівництві дороги на Харківщині

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, а також службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між держпідприємством та ТОВ у 2020 році було укладено договір про закупівлю послуг з ремонту дороги у Харківській області на суму майже 45 млн гривень. Ремонт вищевказаної дороги відбувався в рамках державної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України та спрямованої на масштабну розбудову якісної інфраструктури.

Але обсяги та вартість ремонтних робіт ТОВ за цим договором не відповідають обсягам та вартості виконаних робіт. Директор вніс до документів недостовірні відомості, після чого власноруч підписав вказані акти та скріпив їх печаткою, що стало в подальшому підставою для необґрунтованого перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ бюджетних коштів у загальній сумі майже пів мільйона гривень.

Крім того, встановлено, що у 2021 році рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України, до зазначеного товариства та його директора застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура