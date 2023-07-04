Судитимуть директора підприємства, який знехтував правилами безпеки, в результаті чого травмувався працівник

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, який порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).

За даними слідства, 39-річний житель міста Черкаси, будучи директором підприємства, яке виконувало підготовчі роботи на об’єкті реконструкції гуртожитку, не дотримався вимог нормативних актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Чоловік не створив на робочому місці безпечні умови праці робітникам, в результаті чого один з них, виконуючи демонтаж балконних огороджень на 7-му поверсі будинку, обрав неправильне місце для закріплення страхувального поясу та закріпився за металоконструкцію, яку зрізав.

Під час падіння металева конструкція потягнула його за собою вниз, унаслідок чого працівник підприємства отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури