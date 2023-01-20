Судитимуть директорку ліцею з окупованої Луганщини, яка  закликала дітей вступити у ряди російської «Юнармії»

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно жительки селища Біловодськ Старобільського району, яка сприяла впровадженню російських стандартів освіти та пропагувала збройну агресію проти України.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф в Україну 34-річна вчителька математики місцевого ліцею підтримала дії країни-агресора та пішла на співпрацю з окупантами.

У серпні 2022 року її призначено директоркою цього закладу освіти, який перепідпорядкований окупаційній «адміністрації Біловодського району лнр».

Фігурантка почала організовувати у ліцеї процес «деукраїнізації» та переходу на стандарти освіти рф. Педагоги пройшли «перепідготовку» в рф, а навчальний рік розпочався за російськими підручниками та методичками.

Керівниця освітнього закладу пропагувала створення осередку російського «військово-патріотичного руху «Юнармія», заснованого мінобороною рф. За вступ школярів до організації вона пропонувала батькам грошову виплату у розмірі 10 тис. російських рублів.

Дітей, які вступили до рядів «юнармійців», змушують носити військову форму, берети та берці. Їх навчають користуватися зброєю та зомбують «російською ідеологією».

Матеріали кримінального провадження передано до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Дії колишньої української освітянки кваліфіковані як колабораційна діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Жінці загрожує позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)